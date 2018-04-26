«Грубая инсценировка»: постпред России при ОЗХО Шульгин о «химатаке» в сирийской Думе

В Гааге постпред России при ОЗХО Александр Шульгин проводит брифинг. На встрече обсуждается тема якобы проведённой в Думе химической атаки. О том, что в действительности произошло 7 апреля в сирийском городе, расскажет мальчик Хасан Диаб, ставший героем постановочного ролика «Белых касок». Также свои свидетельства предоставят другие сирийцы. RT ведёт прямую трансляцию.