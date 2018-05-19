Российские военные раздали семь тонн продуктов в Восточной Гуте
Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель центра Сергей Бикушев.
«Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — цитирует его РИА Новости.
Как отмечается, также жителям города была оказана медицинская помощь.
Ранее в Центре по примирению сообщили, что более 65 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube