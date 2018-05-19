Российские военные раздали семь тонн продуктов в Восточной Гуте

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Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в городе Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель центра Сергей Бикушев.

«Мы раздали порядка семи тонн продуктовых наборов​​​. Это рис, мука, мясные консервы, питьевая вода, с которой в городе есть сложности», — цитирует его РИА Новости.

Как отмечается, также жителям города была оказана медицинская помощь. 

Ранее в Центре по примирению сообщили, что более 65 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.

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