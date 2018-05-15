Центр по примирению: более 65 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
«Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 65 328 жителей Восточной Гуты. Не прекращается работа по нормализации обстановки в южных предместьях Дамаска», — уточнил он.
При этом Евтушенко отметил, что в городе Дума продолжается расчистка завалов, разминирование жилых домов и иных строений.
Он также сообщил, что за прошедшие сутки зону деэскалации «Хомс» покинули 8131 человек.
«Всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 27 924 боевика и члена их семей», — подчеркнул Евтушенко.
Российские военные врачи продолжают оказывать медицинскую помощь сирийцам, в том числе детям.
Ранее сообщалось, что подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов Дамаска, которые были освобождены от боевиков.