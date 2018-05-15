Центр по примирению: более 65 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

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Более 65 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 65 328 жителей Восточной Гуты. Не прекращается работа по нормализации обстановки в южных предместьях Дамаска», — уточнил он.

При этом Евтушенко отметил, что в городе Дума продолжается расчистка завалов, разминирование жилых домов и иных строений.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки зону деэскалации «Хомс» покинули 8131 человек.

«Всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 27 924 боевика и члена их семей», — подчеркнул Евтушенко.

Российские военные врачи продолжают оказывать медицинскую помощь сирийцам, в том числе детям.

Ранее сообщалось, что подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов Дамаска, которые были освобождены от боевиков.

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