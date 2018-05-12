Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами Ярмука

Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Правительством Сирии восстановлен контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска, ранее находившегося под контролем незаконных вооружённых формирований», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что «для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан в населённых пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм организована совместная работа правоохранительных органов САР и подразделений российской военной полиции».

Ранее сообщалось, что из лагеря «Ярмук» в пригороде Дамаска выведены более трёх тысяч боевиков.