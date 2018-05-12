Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами Ярмука

Короткая ссылка
Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Правительством Сирии восстановлен контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска, ранее находившегося под контролем незаконных вооружённых формирований», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что «для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан в населённых пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм организована совместная работа правоохранительных органов САР и подразделений российской военной полиции».

Ранее сообщалось, что из лагеря «Ярмук» в пригороде Дамаска выведены более трёх тысяч боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных