Из лагеря «Ярмук» в пригороде Дамаска выведены более трёх тысяч боевиков

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Более трёх тысяч боевиков покинули бывший лагерь «Ярмук» в Сирии в рамках операции, которая прошла с 3 по 10 мая. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
Из лагеря «Ярмук» в пригороде Дамаска выведены более трёх тысяч боевиков
  • Reuters

По его словам, Центр по примирению и подразделения военной полиции «успешно завершили восьмидневную операцию по освобождению от незаконных вооружённых формирований восточных районов лагеря «Ярмук» в южном пригороде Дамаска».

«В период с 3 по 10 мая из населённых пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведены 3283 боевика шести незаконных вооружённых формирований и 5184 члена их семей», — сказал он.

Он отметил, что оставшиеся боевики намерены воспользоваться объявленной властями Сирии амнистией, урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что в провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.

29 апреля, как передавало ФАН, в Сирии было выявлено четыре случая нарушения режима прекращения огня за сутки. 

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