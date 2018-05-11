Центр по примирению: боевики сдают оружие в сирийском городе Тель-Биса

В сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Рогов.

«В результате работы офицеров Центра по примирению враждующих сторон в районе населённого пункта Тель-Биса провинции Хомс идёт сдача представителями незаконных вооружённых формирований вооружения», — приводит его слова Интерфакс. Отмечается, что за день боевиками было сдано семь крупнокалиберных пулемётов, а также большое количество боеприпасов. Ранее стало известно, что последняя группа террористов покинула южный пригород Дамаска.