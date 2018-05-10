СМИ: Последняя группа боевиков покинула пригород Дамаска
Последняя группа террористов покинула южный пригород Дамаск. Об этом информирует агентство SANA.
- Reuters
Отмечается, что поселения полностью освобождены от террористов после заключительного вывода боевиков и членов их семей на север Сирии.
Ранее стало известно, что более 300 человек вернулись в свои дома в провинции Хомс и в Восточной Гуте.
3 мая в Сирии начался вывод боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен