СМИ: Последняя группа боевиков покинула пригород Дамаска

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Последняя группа террористов покинула южный пригород Дамаск. Об этом информирует агентство SANA.
СМИ: Последняя группа боевиков покинула пригород Дамаска
  • Reuters

Отмечается, что поселения полностью освобождены от террористов после заключительного вывода боевиков и членов их семей на север Сирии.

Ранее стало известно, что более 300 человек вернулись в свои дома в провинции Хомс и в Восточной Гуте. 

3 мая в Сирии начался вывод боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук. 

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