В Сирии начался вывод боевиков из Мухайям-эль-Ярмук
«В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — сказал он.
По его словам, для этих целей открыт временный коридор с пунктом пропуска в районе Бейт-Сахм.
Ранее в Центре по примирению заявили о завершении вывода боевиков из сирийского города Дума.