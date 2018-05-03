В Сирии начался вывод боевиков из Мухайям-эль-Ярмук

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук. Об этом заявил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — сказал он.

По его словам, для этих целей открыт временный коридор с пунктом пропуска в районе Бейт-Сахм.

Ранее в Центре по примирению заявили о завершении вывода боевиков из сирийского города Дума.