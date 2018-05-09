Более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

Более 300 человек за сутки возвратились в свои дома в сирийской провинции Хомс и в Восточной Гуте. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Он отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствуют возвращению людей в места прежнего проживания.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 196 человек, в Восточную Гуту — 109 человек. Центром по примирению ведётся контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населённый пункт Манбидж провинции Алеппо», — сказал он.

По его словам, за день в этот населённый пункт «выведен 651 человек с личным имуществом».

Ранее Евтушенко сообщил, что свыше 63 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.