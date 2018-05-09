Более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

Короткая ссылка
Более 300 человек за сутки возвратились в свои дома в сирийской провинции Хомс и в Восточной Гуте. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
Более 300 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки
  • Reuters

Он отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствуют возвращению людей в места прежнего проживания.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 196 человек, в Восточную Гуту — 109 человек. Центром по примирению ведётся контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населённый пункт Манбидж провинции Алеппо», — сказал он.

По его словам, за день в этот населённый пункт «выведен 651 человек с личным имуществом».

Ранее Евтушенко сообщил, что свыше 63 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных