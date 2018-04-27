В Центре по примирению рассказали об обстановке в Восточной Гуте

Короткая ссылка
Более 63 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 63 164 жителя Восточной Гуты», — уточнил он.

Также отмечается, что представители ЦПВС оказали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Джоб эс-Сафа в провинции Дамаск. 

«Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны», — сказал Евтушенко.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные врачи оказали медицинскую помощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников членов террористической группировки «Джейш аль-Ислам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных