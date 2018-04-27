В Центре по примирению рассказали об обстановке в Восточной Гуте

Более 63 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 63 164 жителя Восточной Гуты», — уточнил он.

Также отмечается, что представители ЦПВС оказали гуманитарную помощь жителям населённого пункта Джоб эс-Сафа в провинции Дамаск.

«Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны», — сказал Евтушенко.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские военные врачи оказали медицинскую помощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников членов террористической группировки «Джейш аль-Ислам».