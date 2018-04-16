ЦПВС и военная полиция России изъяли со складов боевиков в Сирии 1,5 тонны взрывчатки

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и подразделения российской военной полиции накануне изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом заявил глава ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

AFP

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«Всего изъято и передано Управлению вооружения Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 кг тротила, 1,5 тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT). Также отмечается, что совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток фиксировал случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Дараа. Ранее сообщалось, что в Восточной Гуте налаживается процесс мирной жизни.