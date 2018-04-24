Центр по примирению: более 62 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Более 62 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 62 516 жителей Восточной Гуты», — уточнил он.

По словам Евтушенко, российские военные продолжают вывод боевиков из района Восточный Каламун.

«Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведены 4277 боевиков и членов их семей», — добавил он.

При этом начальник ЦПВС сообщил о мерах, которые принимают российские военные и врачи для улучшения гуманитарной ситуации на территории Сирии, отметив, в частности, обеспечение безопасного прохождения гуманитарных конвоев ООН в некоторые регионы страны, а также оказание медицинской помощи сирийцам.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС и подразделения российской военной полиции накануне изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».