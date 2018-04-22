Центр по примирению: в свои дома вернулись почти 62 тысячи жителей Восточной Гуты

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В свои дома вернулись почти 62 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Центр по примирению: в свои дома вернулись почти 62 тысячи жителей Восточной Гуты
  • Reuters

«При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 61 775 жителей Восточной Гуты», — уточнил Евтушенко.

При этом он отметил, что российские военные продолжают вывод боевиков из некоторых сирийских регионов, в частности, из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Рухейба.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1156 боевиков и членов их семей. Из них 1117 человек на 35 автобусах доставлены в город Африн провинции Алеппо, а 39 человек — в лагерь беженцев Эр-Рукбан в районе Эт-Танф», — добавил начальник ЦПВС.

Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведены 2850 боевиков и членов их семей.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС и подразделения российской военной полиции накануне изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». 

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