«Армии САР передано 30 единиц бронетехники»: боевики покидают сирийский район примирения Восточный Каламун

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии при поддержке подразделений военной полиции начали вывод боевиков и членов их семей из района примирения Восточный Каламун. Согласно достигнутой договорённости радикалы передали правительственным войскам десятки единиц бронетехники, а также стрелковое оружие и противотанковые средства. Между тем в Восточной Гуте идёт процесс возвращения к мирной жизни. Ведётся работа по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, продолжаются расчистка завалов и ремонт автодорог. В свои дома уже вернулись почти 61,5 тыс. жителей.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) при поддержке подразделений военной полиции Вооружённых сил РФ приступил к выводу боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун.

О начале действий в рамках достигнутых ранее договорённостей рассказал журналистам начальник ЦПВС Юрий Евтушенко. По его словам, вывод боевиков проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Для этих целей с субботы, 21 апреля, открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Рухейба в провинции Риф-Дамаск — к северо-востоку от сирийской столицы.

Также в Минобороны сообщили, что в соответствии с заключённым соглашением радикалы под контролем представителей Центра по примирению передали правительственным войскам десятки единиц бронетехники, а также множество лёгкого и тяжёлого стрелкового оружия и противотанковые средства.

«Экстремисты передали вооружённым силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулемётами, 36 противотанковых гранатомётов, 20 крупнокалиберных пулемётов, шесть миномётов, три противотанковые управляемые ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию. Под охрану правительственных сил Сирийской Арабской Республики сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается также, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр продолжает фиксировать случаи нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа и Латакия.

Так, 20 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из южного предместья Дамаска — квартала Мухайям эль-Ярмук — подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы сирийской столицы. Жертвами атаки стали два мирных жителя, ещё девять человек получили ранения.

Тем не менее, несмотря на сохраняющуюся напряжённость, по сообщению ЦПВС, обстановка в освобождённой от радикалов Восточной Гуте стабильная, идёт процесс восстановления мирной жизни.

«В городе Дума продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 16 домов и придомовых территорий. Обезврежено 12 самодельных взрывных устройств. В городе продолжается расчистка завалов и ремонт автодорог», — отметил Евтушенко.

Также не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населённых пунктах Восточной Гуты. Так, представители Центра по примирению провели обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в населённом пункте Джисрейн и определили объёмы и мероприятия по их скорейшему восстановлению.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулось 61 463 жителя Восточной Гуты.

В Минобороны подчеркнули, что Центр по примирению продолжает проводить работу, которая направлена на присоединение к режиму перемирия оставшихся в провинции Дамаск экстремистов.

Кроме того, специалисты ЦПВС контролируют процесс переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населённый пункт Манбидж провинции Алеппо. По сообщению оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в этот населённый пункт было вывезено 313 человек с личным имуществом.

Также стоит отметить, что в субботу, 21 апреля, президент Ирана Хасан Рухани в своём поздравлении с Днём независимости САР, адресованном его сирийскому коллеге Башару Асаду, пообещал оказать всю необходимую помощь в восстановлении страны после окончания боевых действий. Слова иранского лидера передаёт телеканал Press TV.

«Точно так же, как правительство Исламской Республики Иран поддерживало сирийский народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя всё, что в его власти», — говорится в послании Рухани Асаду.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь сирийскому правительству и народу до тех пор, пока не будут установлены полная безопасность и стабильность в арабской республике.

Рухани также выразил надежду, что окончательная победа в борьбе с террористическими группировками в Сирии будет достигнута уже в скором времени.