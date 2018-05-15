Российские военные и Фонд Кадырова раздали 10 тонн продуктов в Сирии
«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 тонн продуктов», — приводит его слова РИА Новости.
В состав пайков вошли крупы, чай, сахар и консервы.
Кроме того, военные России оказали медицинскую помощь более 60 жителям города, из которых более половины — дети.
Ранее ФАН сообщало, что российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск.