Российские военные и Фонд Кадырова раздали 10 тонн продуктов в Сирии

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В сирийском городе Айн-Терма в Восточной Гуте представители российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с Фондом Ахмада Кадырова раздали 10 тонн продуктов. Об этом заявил представитель центра Захид Касумов.

«Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 тонн продуктов», — приводит его слова РИА Новости.

В состав пайков вошли крупы, чай, сахар и консервы. 

Кроме того, военные России оказали медицинскую помощь более 60 жителям города, из которых более половины — дети.

Ранее ФАН сообщало, что российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дамаск. 

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