В Сирии прошла организованная властями Ингушетии гуманитарная акция

Республика Ингушетия совместно с Министерством социальных дел и труда в Сирии организовала мероприятие для 1000 семей погибших солдат сирийской армии, сообщает ФАН.

Гуманитарная акция состоялась в Дамаске. В ней приняли участие артисты, которые исполнили национальные песни и фольклорные танцы двух стран.

Министр социальных дел и труда Рима аль-Кадири рассматривает это мероприятие как инициативу, призванную засвидетельствовать уважение к семьям погибших и пострадавших в результате кризиса в Сирии.

В апреле сообщалось, что Россия, Иран и Турция призвали ООН и мировое сообщество помочь Сирии во благо её граждан.