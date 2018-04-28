Россия, Иран и Турция призвали ООН и мировое сообщество помочь Сирии во благо её граждан

Россия, Иран и Турция подтверждают приверженность сохранению режима прекращения огня в Сирии, а также призывают ООН и мировое сообщество оказать помощь САР во благо всех сирийцев. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трёх стран, опубликованном на сайте МИД Ирана.

«Подчеркнув важность усилий, направленных на снижение насилия, повторно выразили приверженность сохранению режима прекращения огня, который помог снизить насилие на Земле и сыграл эффективную роль в сокращении гуманитарных тягот», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что главы МИД обратились к ООН и международному сообществу с просьбой оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в частности путём разминирования, восстановления инфраструктуры страны и сохранения её исторического наследия.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.