Россия, Иран и Турция призвали ООН и мировое сообщество помочь Сирии во благо её граждан
«Подчеркнув важность усилий, направленных на снижение насилия, повторно выразили приверженность сохранению режима прекращения огня, который помог снизить насилие на Земле и сыграл эффективную роль в сокращении гуманитарных тягот», — говорится в документе.
В заявлении также отмечается, что главы МИД обратились к ООН и международному сообществу с просьбой оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в частности путём разминирования, восстановления инфраструктуры страны и сохранения её исторического наследия.
Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.