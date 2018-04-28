Глава МИД Ирана назвал деструктивной роль США в Сирии

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции заявил, что роль США в Сирии деструктивна.
Глава МИД Ирана назвал деструктивной роль США в Сирии
  • Reuters
  • © Alexander Zemlianichenko

«Роль, которую играют США в Сирии, — это деструктивная роль. И как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли в регионе и должен за это ответить, то это правительство США», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос RT.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия западных стран в отношении Сирии показывают, что страна встала на твёрдую основу для выхода из кризиса.

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