Глава МИД Ирана назвал деструктивной роль США в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции заявил, что роль США в Сирии деструктивна.

«Роль, которую играют США в Сирии, — это деструктивная роль. И как мы видели за последние месяцы, это провокация разногласий между различными этносами, использование различных группировок… Поэтому если кто-то говорит о деструктивной роли в регионе и должен за это ответить, то это правительство США», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос RT.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия западных стран в отношении Сирии показывают, что страна встала на твёрдую основу для выхода из кризиса.