МИД России возмущён «передёргиваниями фактов» по ситуации в Сирии со стороны Запада

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана, который обвинил Москву в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии.
МИД России возмущён «передёргиваниями фактов» по ситуации в Сирии со стороны Запада
  • РИА Новости

«Возмущены непрекращающимися передёргиваниями фактов и сознательным искажением действительности, которыми изобилуют высказывания официальных лиц ряда западных государств», — цитирует Захарову пресс-служба ведомства.

Она отметила, что особенно «отличился» глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Достойно сожаления, что такого рода заявления идут из столицы государства, руководству которого президент России Владимир Путин 13 апреля предложил по горячим следам принять непосредственное участие в расследовании именно этого эпизода и направить в город Дума своих военных экспертов», — пояснила официальный представитель российского МИД.

По её словам, в Париже избрали путь слепого следования установкам из Вашингтона.

«Призываем западных коллег одуматься и воздерживаться от действий, которые препятствуют установлению истины в отношении провокации в Восточной Гуте 7 апреля», — заключила Захарова.

20 апреля МИД Франции обвинил Россию в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии.

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