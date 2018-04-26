Захарова: действия Запада показывают, что Сирия встала на твёрдую основу для выхода из кризиса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что действия западных стран в отношении Сирии показывают, что страна встала на твёрдую основу для выхода из кризиса.
Захарова: действия Запада показывают, что Сирия встала на твёрдую основу для выхода из кризиса
  • РИА Новости

«Эти самые хаотичные, нелогичные с первой точки зрения действия западных партнёров, которые мы видим: ракетные удары, которые были нанесены по Сирии, бесконечная эксплуатация темы провокаций с использованием химического оружия — вот это как раз является показателем, что Сирия действительно встала на очень твёрдую основу выхода из своего кризиса», — сказала она.

По мнению дипломата, в настоящее время «всё идёт в ход для того, чтобы так или иначе» продлить кризис в Сирии.

Ранее Захарова заявила, что российская сторона возмущена «передёргиваниями фактов» по поводу ситуации в Сирии со стороны Запада. 

RT вёл прямую трансляцию.

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