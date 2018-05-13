Российская военная полиция начала патрулирование южных районов Дамаска

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Подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов сирийской столицы, которые были освобожденны от боевиков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, патруль работает в районах Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда. 

Отмечается, что патрулирование осуществляется круглосуточно.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска. 

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