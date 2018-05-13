Российская военная полиция начала патрулирование южных районов Дамаска

Подразделения военной полиции России начали патрулирование южных кварталов сирийской столицы, которые были освобожденны от боевиков, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, патруль работает в районах Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда.

Отмечается, что патрулирование осуществляется круглосуточно.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска.