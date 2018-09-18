«Подставили под огонь»: Минобороны России возложило на Израиль вину за сбитый в Сирии Ил-20

Провокационные действия ВВС Израиля привели к гибели 15 российских военных, находившихся в самолёте Ил-20, сбитом сирийской зенитной установкой С-200. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Израиль предупредил российское командование о военной операции в Латакии менее чем за одну минуту до её начала и российский самолет не успел уйти в безопасную зону. В министерстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия. Посол Израиля был вызван в МИД РФ, а министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонную беседу с израильским коллегой. Президент России Владимир Путин отметил, что меры безопасности для российских военных в САР будут усилены.

Силы противовоздушной обороны САР сбили российский самолёт Ил-20 из-за провокации израильских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что четыре истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС Израиля «преднамеренно создали опасную ситуацию».

«Бомбометание (израильскими ВВС. — RT) выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Овернь» и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолёта Ил-20 ВКС России. Прикрываясь российским самолётом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что израильские лётчики и средства управления авиацией «не могли не видеть российский самолёт». Кроме того, об операции своих ВВС Тель-Авив предупредил российское командование «менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону», отметил представитель ведомства.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — заключил Конашенков.

Место крушения самолёта было обнаружено в 27 км западнее от населённого пункта Баниас в провинции Латакия. В регионе ведётся поисково-спасательная операция, в которой принимают участие восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, заявили в Минобороны РФ.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолёта. Для участия в поисковых мероприятиях на переходе из Чёрного моря к месту падения самолёта находится опытовое судно проекта 11982 «Селигер». На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование», — говорится в заявлении ведомства.

Ил-20 российских ВКС пропал с радаров 17 сентября приблизительно в 23:00 во время атаки четырёх израильских F-16 по сирийским объектам в Латакии, сообщало в ночь на 18 сентября Министерство обороны РФ. Вскоре после этого командование авиабазы Хмеймим начало поисково-спасательную операцию.

Посол Израиля в России Гарри Корен был вызван в МИД РФ. «В связи со сложившейся ситуации в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Армия обороны Израиля выразила соболезнования по поводу гибели членов экипажа, однако вину за произошедшее они возложили на правительственные силы Сирии, движение «Хезболла» и Иран. По их словам, F-16 выполняли операцию по устранению в Латакии иранского оружия, направленного против Израиля.

Израильские военные также заявили, что удар сирийских С-200 был совершён уже после того, как F-16 вернулись на израильскую авиабазу. В пресс-службе вооружённых сил заявили, что готовы предоставить России всю необходимую информацию.

«Израиль соболезнует по поводу гибели членов экипажа российского самолёта, который сегодня был сбит сирийскими ПВО. Израиль считает режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, ответственным за этот инцидент», — говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 18 сентября 2018 г.

Ситуация, привёдшая к крушению Ил-20, была критической, считает директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов. В беседе с RT он отметил, что российский самолёт шёл на посадку, а одновременно с израильские бомбардировщики атаковали объекты в Латакии.

«Фактически всё смешалось в воздушном пространстве. А сама ракета (выпущенная сирийскими ПВО. — RT), она с полуактивной головкой самонаведения, отреагировать могла, увидев объект с гораздо большей площадью отражения. Представьте себе, Ил-20 — это здоровый самолет, и F-16 — площадь отражения меньше, что сразу наводит на выводы, что могло произойти», — уточнил он.

В компании «Ильюшин» — производителе самолёта Ил-20, отметили, что он был полностью исправен и мог эксплуатироваться до 2021 года.

«ПАО «Ил» информирует, что самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года», — говорится в сообщении​​​.

«Безответственные действия израильских ВВС»

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с израильским коллегой Авигдором Либерманом, сообщило Минобороны РФ. В рамках разговора глава российского военного ведомства довёл до сведения Либермана, что крушение Ил-20 произошло из-за «безответственных действий израильских» ВВС.

«Несмотря на имеющиеся договорённости о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, — отметил Шойгу — командование (российской. — RT) группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16».

Российский министр добавил, что действия вооружённых сил Израиля «не отвечают духу российско-израильского партнёрства и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги».

В Кремле крайне обеспокоены сложившийся ситуацией и анализируют её, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Министерством обороны «недвусмысленно» была дана оценка действий Израиля, как провокационных.

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с Ил-20, принёс свои соболезнования родным и близким погибших военных.

Глава государства также назвал гибель российского самолёта цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

«Что касается вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет — это все-таки другая ситуация», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Беспрецедентный случай»

После действий израильских военных, повлекших за собой крушение Ил-20, встаёт вопрос о том, как будут строиться дальнейшие отношения между Москвой и Тель-Авивом, отметил член Совфеда Игорь Морозов. В беседе с RT он подчеркнул, что для российско-израильских отношений это случай «беспрецедентный» .

«В районе Латакии возник беспрецедентный случай для отношений России с её партнёром — Израилем. Израильские лётчики сделали невероятный провокационный шаг по отношению к российскому самолёту. Любой профессионал понимает, что израильтяне рассчитывали на то, что они смогут провести бомбо-штурмовой удар под прикрытием российского самолёта, полагая, что сирийцы не откроют ответный огонь средствами ПВО», — сказал сенатор.

Морозов убеждён, что необходимо принять меры, чтобы «исключить в дальнейшем любые провокации со стороны израильских ВВС».

Между Израилем и Россией начался очень серьёзный кризис, считает израильский журналист Йони Бен-Менахем. Он выразил мнение, что израильские военные на данный момент расследуют обстоятельства инцидента с Ил-20.

«Если надо, мы (Израиль. — RT) извинимся, но обычно была хорошая координация между израильскими и российскими силами, Израиль хочет чтобы так и оставалось. Лучше решить кризис как можно скорее. Если Израиль выяснит, что совершил ошибку, он несомненно извинится перед российским президентом », — сказал он RT.

Провокация израильских военных, которая привела к крушению Ил-20 может расцениваться, как акт военной агрессии против России, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Это не просто недружественный акт, на этом самолёте было 15 наших граждан, это акт военной агрессии против нашей страны. Мне кажется, что необходимо создать вокруг Сирии бесполётную зону, а на приграничной морской территории — зону безопасности, чтобы подобные инциденты не повторялись. Наша страна вместе с коллегами из Турции и САР ведёт борьбу против террористических организаций», — сказал он RT.

Обсуждение операций Израиля в Сирии необходимо вывести на уровень Совета Безопасности ООН, убеждён член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«То, что удары по территории суверенного государства не вписываются ни в какие рамки международного права, — факт совершенно бесспорный. Думаю, что он должен обязательно стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая СБ ООН», — сказал он РИА Новости.