Клинцевич: инцидент с российским Ил-20 в Сирии должен обсуждаться в СБ ООН
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«То, что удары по территории суверенного государства не вписываются ни в какие рамки международного права, — факт совершенно бесспорный. Думаю, что он должен обязательно стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая СБ ООН», — сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим.
Впоследствии стало известно, что Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии в результате провокационных действий ВВС Израиля.
Также отмечается, что в районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь» и удары израильских самолётов F-16.