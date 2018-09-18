Клинцевич: инцидент с российским Ил-20 в Сирии должен обсуждаться в СБ ООН

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 в небе над Средиземным морем должен обсуждаться в рамках Совбеза ООН.

«То, что удары по территории суверенного государства не вписываются ни в какие рамки международного права, — факт совершенно бесспорный. Думаю, что он должен обязательно стать предметом рассмотрения в соответствующих международных инстанциях, включая СБ ООН», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что над акваторией Средиземного моря пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим.

Впоследствии стало известно, что Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии в результате провокационных действий ВВС Израиля.

Также отмечается, что в районе инцидента были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь» и удары израильских самолётов F-16.