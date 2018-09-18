Обнаружено место падения российского Ил-20 у берегов Латакии

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В Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.
Обнаружено место падения российского Ил-20 у берегов Латакии
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«На данный момент обнаружено место падения самолёта в 27 км западнее населённого пункта Баниас (провинция Латакия)», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, найдены фрагменты тел экипажа самолёта и личные вещи.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолёта», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры на действия Израиля.

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