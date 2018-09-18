Минобороны России оставляет за собой право на адекватный ответ после действий ВВС Израиля

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В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право на адекватные ответные меры после того, как из-за действий Израиля над Средиземным морем был сбит ракетой сирийских ПВО российский Ил-20.
Минобороны России оставляет за собой право на адекватный ответ после действий ВВС Израиля
  • РИА Новости

«О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные... Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — отметили в Минобороны.

В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

В ночь на 18 сентября в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20.

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