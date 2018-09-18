К месту крушения российского Ил-20 направлено судно с глубоководными аппаратами

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К месту крушения российского Ил-20 у берегов Латакии направлено судно «Селигер» с глубоководными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны России.
К месту крушения российского Ил-20 направлено судно с глубоководными аппаратами
  • © Flickr

Отмечается, что в поисках экипажа российского самолёта участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

В сообщении говорится, что на борту судна проекта 11982 «Селигер» имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование.

Ранее в Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.

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