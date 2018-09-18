К месту крушения российского Ил-20 направлено судно с глубоководными аппаратами
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Отмечается, что в поисках экипажа российского самолёта участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.
В сообщении говорится, что на борту судна проекта 11982 «Селигер» имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты «Супер гном» и «РТ-2500», способные погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование.
Ранее в Минобороны России заявили об обнаружении места падения российского Ил-20 у берегов Латакии.