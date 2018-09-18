14 военных на борту: над Средиземным морем пропал российский самолёт Ил-20

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Антон Кузнецов
Над акваторией Средиземного моря в 35 км от сирийского побережья пропал российский самолёт Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 14 военнослужащих. По данным Минобороны РФ, отметка самолёта на радарах исчезла в ходе атаки израильских F-16 по сирийским объектам в Латакии. Одновременно в этом районе были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь». В армии Израиля отказались комментировать заявление российского военного ведомства.
14 военных на борту: над Средиземным морем пропал российский самолёт Ил-20
  • globallookpress.com
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  • 18 сентября 2018

    В Армии обороны Израиля отказались комментировать заявление российского военного ведомства.

    «Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — цитирует представителя пресс-службы IDF РИА Новости.

    При этом перед ответом собеседница агентства взяла паузу для консультации с начальством.

  • Командование авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.

  • Также российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата «Овернь», который находился в данном районе.

  • По данным ведомства, Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырёх израильских F-16 по сирийским объектам в Латакии.

  • На борту самолёта находились 14 военнослужащих. Их судьба пока неизвестна.

  • По данным ведомства, связь с экипажем пропала, когда самолёт, который возвращался на авиабазу Хмеймим, находился в 35 км от побережья Сирии.

  • Вечером 17 сентября российский самолёт Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны.

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