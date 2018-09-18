14 военных на борту: над Средиземным морем пропал российский самолёт Ил-20

Над акваторией Средиземного моря в 35 км от сирийского побережья пропал российский самолёт Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. На его борту находились 14 военнослужащих. По данным Минобороны РФ, отметка самолёта на радарах исчезла в ходе атаки израильских F-16 по сирийским объектам в Латакии. Одновременно в этом районе были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата «Овернь». В армии Израиля отказались комментировать заявление российского военного ведомства.

globallookpress.com