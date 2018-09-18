14 военных на борту: над Средиземным морем пропал российский самолёт Ил-20
- globallookpress.com
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18 сентября 2018
В Армии обороны Израиля отказались комментировать заявление российского военного ведомства.
«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — цитирует представителя пресс-службы IDF РИА Новости.
При этом перед ответом собеседница агентства взяла паузу для консультации с начальством.
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Командование авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.
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Также российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата «Овернь», который находился в данном районе.
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По данным ведомства, Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырёх израильских F-16 по сирийским объектам в Латакии.
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На борту самолёта находились 14 военнослужащих. Их судьба пока неизвестна.
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По данным ведомства, связь с экипажем пропала, когда самолёт, который возвращался на авиабазу Хмеймим, находился в 35 км от побережья Сирии.
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Вечером 17 сентября российский самолёт Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает Минобороны.