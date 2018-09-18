В Кремле проанализируют ситуацию со сбитым у берегов Сирии российским Ил-20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют ситуацию с российским самолётом Ил-20, сбитым у берегов Сирии в результате провокационных действий Израиля.
В Кремле проанализируют ситуацию со сбитым у берегов Сирии российским Ил-20
  • © Kirill Naumenko / Wikipedia

«Не буду давать оценок, ситуация анализируется, первые данные озвучены, недвусмысленно дана оценка действиям, которые были названы как провокационные. Сейчас нет необходимости что-либо добавлять. Остальное позже», — сказал Песков.

В Минобороны России ранее сообщили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих.

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