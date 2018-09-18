Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.

«В Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией (крушением самолёта. — RT)... Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».