Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения Ил-20 у берегов Сирии.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20
  • © РИА Новости

«В Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией (крушением самолёта. — RT)... Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».

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