«Дилетантские фантазии»: в Минобороны РФ опровергли версию крушения Ил-20 из-за сбоя системы «свой-чужой»

Причиной крушения российского самолёта Ил-20 в Сирии не мог быть сбой системы «свой-чужой», заявили в Министерстве обороны РФ. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал такие предположения «дилетантскими фантазиями», поскольку подобные системы индивидуальны для каждой страны и не устанавливаются на экспортное вооружение. Ранее президент САР Башар Асад выразил России соболезнования в связи с трагедией и возложил вину на Тель-Авив. В четверг в Москву прибывает делегация Израиля во главе с главкомом ВВС Амикамом Норкиным — Тель-Авив намерен представить свою версию произошедшего.

В Минобороны РФ раскритиковали заявления экспертов, которые назвали несрабатывание системы «свой-чужой» причиной крушения российского самолёта Ил-20 у побережья Сирии. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что сбившая воздушное судно сирийская система ПВО не могла быть оснащена российской системой радиолокационного опознавания «свой-чужой».

«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолёта Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой», — попросту дилетантские фантазии», — заявил Конашенков.

Как пояснил генерал-майор, каждое государство использует строго индивидуальную систему «свой-чужой», которая не устанавливается на экспортируемую технику.

«Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — заключил официальный представитель российского военного ведомства.

Соболезнования от президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад направил в Кремль телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолёта Ил-20.

«Выражаю от своего имени и от лица сирийского народа искренние соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели российских военных — героев, выполнявших доблестную задачу по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в послании.

По данным сирийского информагентства SANA, глава САР также выразил надежду, что инцидент не станет причиной прекращения борьбы с терроризмом в Сирии.

Кроме того, Асад возложил ответственность за инцидент на Тель-Авив, заявив, что Израиль постоянно использует «самые грязные методы для достижения низменных целей и осуществления агрессии в регионе».

Президент Сирии Башар Асад

РИА Новости

© Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik

Делегация из Израиля

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что в четверг, 20 сентября, в Москву прибывает делегация во главе с главкомом ВВС Израиля Амикамом Норкиным.

«Командующий ВВС и сопровождающие его лица представят картину произошедшего во всех её аспектах, включая… основные выводы расследования, проведённого Армией обороны Израиля», — говорится в заявлении израильского военного ведомства.

Кроме того, Тель-Авив намерен представить данные о «продолжающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения террористической организации «Хезболла» и закрепиться в военном отношении в Сирии».

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Ранее в Израиле заявили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Тегеран и движение «Хезболла». Кроме того, Тель-Авив отверг обвинения Минобороны РФ в том, что израильские самолёты F-16 использовали Ил-20 как прикрытие, фактически подставив его под огонь ПВО САР.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принёс соболезнования Москве. Российский лидер подчеркнул, что трагедия произошла из-за несоблюдения двусторонних договорённостей о предотвращении опасных инцидентов в небе.

17 сентября у берегов Сирии потерпел крушение российский самолёт Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим. Он заходил на посадку со стороны Средиземного моря. Одновременно с этим, по данным российского военного ведомства, четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Израильские пилоты создали опасную ситуацию, прикрываясь российским самолётом. Средства ПВО Сирии нанесли удар из комплекса С-200, сбив Ил-20. На борту находились 15 человек, все они погибли.

«Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявили в российском Минобороны.

В ведомстве пришли к выводу, что сирийские средства обороны не могли видеть российский самолёт, потому что он заходил на посадку. Таким образом, действия Израиля оцениваются как враждебные и провокационные. При этом Россия оставила за собой право на адекватный ответ. Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта Ил-20.