Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии, заявили в пресс-службе израильского премьера.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолёта», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Кремле заявили, что Путин 18 сентября проведёт разговор с Нетаньяху.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит в Сирии средствами ПВО страны из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.

В израильской армии заявили, что ответственность за крушение Ил-20 несут Дамаск, Иран и «Хезболла».