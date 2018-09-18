Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского Ил-20 в Сирии, заявили в пресс-службе израильского премьера.
Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20
  • Reuters

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолёта», — приводит РИА Новости сообщение. 

Ранее в Кремле заявили, что Путин 18 сентября проведёт разговор с Нетаньяху.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит в Сирии средствами ПВО страны из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. 

В израильской армии заявили, что ответственность за крушение Ил-20 несут Дамаск, Иран и «Хезболла».

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