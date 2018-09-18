Нетаньяху выразил соболезнования Путину после крушения Ил-20
- Reuters
«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолёта», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Кремле заявили, что Путин 18 сентября проведёт разговор с Нетаньяху.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит в Сирии средствами ПВО страны из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.
В израильской армии заявили, что ответственность за крушение Ил-20 несут Дамаск, Иран и «Хезболла».