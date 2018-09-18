Путин проведёт телефонный разговор с Нетаньяху

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 18 сентября, проведёт телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позже в течение дня (запланирован разговор. — RT)», — рассказал он.

18 сентября появились сообщения, что в Сирии был сбит Ил-20.

По данным Минобороны России, это произошло из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь средств ПВО Сирии.

Путин заявил, что после произошедшего Россия усилит меры безопасности для своих военных в Сирии.