Путин проведёт телефонный разговор с Нетаньяху
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Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Позже в течение дня (запланирован разговор. — RT)», — рассказал он.
18 сентября появились сообщения, что в Сирии был сбит Ил-20.
По данным Минобороны России, это произошло из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь средств ПВО Сирии.
Путин заявил, что после произошедшего Россия усилит меры безопасности для своих военных в Сирии.