Путин проведёт телефонный разговор с Нетаньяху

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Российский лидер Владимир Путин во вторник, 18 сентября, проведёт телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Путин проведёт телефонный разговор с Нетаньяху
  • © Global Look Press

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позже в течение дня (запланирован разговор. — RT)», — рассказал он.

18 сентября появились сообщения, что в Сирии был сбит Ил-20.

По данным Минобороны России, это произошло из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом, подставив его под огонь средств ПВО Сирии.

Путин заявил, что после произошедшего Россия усилит меры безопасности для своих военных в Сирии.

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