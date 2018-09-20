Минобороны опровергло версию крушения Ил-20 из-за несрабатывания системы «свой-чужой»
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«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолёта Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой», — попросту дилетантские фантазии», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что система государственного опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждой страны и на экспортируемые образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается.
«Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности», — подчеркнул Конашенков.
18 сентября в Минобороны России заявили, что Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии. По данным ведомства, это произошло в связи с тем, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.