Минобороны опровергло версию крушения Ил-20 из-за несрабатывания системы «свой-чужой»

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RT
Минобороны России опровергло версию крушения самолёта Ил-20 у берегов Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой». В российском военном ведомстве назвали подобные сообщения «дилетантскими фантазиями». Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Минобороны опровергло версию крушения Ил-20 из-за несрабатывания системы «свой-чужой»
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«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолёта Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой», — попросту дилетантские фантазии», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что система государственного опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждой страны и на экспортируемые образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается.

«Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности», — подчеркнул Конашенков.

18 сентября в Минобороны России заявили, что Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии. По данным ведомства, это произошло в связи с тем, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. 

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