СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолёта Ил-20, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта Ил-20 над Средиземным морем», — сказала она.

По её словам, на месте инцидента работают следователи и криминалисты ведомства.

18 сентября в Минобороны России заявили, что Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии.

По данным ведомства, это произошло в связи с тем, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию c событиями 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24.

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона усилит меры безопасности для своих военных в САР.