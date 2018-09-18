СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

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Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолёта Ил-20, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии
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«Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта Ил-20 над Средиземным морем», — сказала она.

По её словам, на месте инцидента работают следователи и криминалисты ведомства.

18 сентября в Минобороны России заявили, что Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии.

По данным ведомства, это произошло в связи с тем, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом. 

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать ситуацию c событиями 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24. 

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона усилит меры безопасности для своих военных в САР. 

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