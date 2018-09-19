В нарушение договорённостей: в чём причины трагического инцидента с Ил-20 в сирийском небе

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с крушением российского самолёта Ил-20 в Средиземном море трагическим стечением обстоятельств. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Позже в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху российский лидер подчеркнул, что Тель-Авив должен впредь не допускать подобных ситуаций. Путин отметил, что трагедия произошла из-за несоблюдения двусторонних договорённостей о предотвращении опасных инцидентов в небе. Нетаньяху в свою очередь принёс соболезнования Москве в связи с крушением самолёта и пообещал предоставить всю необходимую информацию для тщательного расследования инцидента. Ранее Минобороны РФ возложило ответственность за гибель 15 человек, находившихся на борту Ил-20, на Израиль.

18 сентября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию с исчезновением российского военного самолёта Ил-20 в небе над Сирией. Отвечая на вопрос журналиста, не является ли этот инцидент схожим со случаем атаки на истребитель в Турции в ноябре 2015 года, президент России подчеркнул, что это совершенно разные события.

«Что касается сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолёт, — это всё-таки другая ситуация. Турецкий истребитель сознательно сбил наш самолёт. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш. Но, безусловно, мы ещё должны в этом серьёзно разобраться», — заявил Владимир Путин во время пресс-конференции.

Позже в ходе телефонного разговора с Биньямином Нетаньяху Путин назвал причины, которые, по его представлению, привели к трагедии с Ил-20. Он, в частности, заявил, что операции израильских ВВС на территории Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики.

«В данном случае не были соблюдены российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор президента России с Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны. В ходе беседы представитель Израиля выразил соболезнования Москве в связи с крушением самолёта.

Для проведения расследования израильская сторона готова «предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией» и для этого направить в Москву командующего ВВС Израиля, отметил Нетаньяху.

«Заведомо опасная ситуация»

Напомним, инцидент с крушением российского самолёта Ил-20 произошёл вечером 17 сентября. По данным Министерства обороны РФ, около 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолётом. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты в сирийской провинции Латакия.

Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих, находившихся на борту самолёта Ил-20, Минобороны РФ возложило на Тель-Авив, отметив, что израильские военные создали заведомо опасную ситуацию в районе Латакии и «не могли не видеть российский самолёт».

«Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом Израиль предупредил российское командование о планируемой операции в районе Латакии «менее чем за минуту до удара, что не позволило вывести российский самолёт в безопасную зону», отметил Конашенков.

По его словам, руководство Минобороны РФ расценивает провокационные действия со стороны израильских военных как враждебные и оставляет за собой право «на адекватные ответные действия».