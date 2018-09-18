Путин заявил Нетаньяху, что операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии
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«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что в ситуации с Ил-20 не были соблюдены и двусторонние договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате чего российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО.
Российский лидер призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением российского Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военных.