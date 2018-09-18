Путин заявил Нетаньяху, что операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что операции израильских ВВС в Сирии нарушают её суверенитет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что в ситуации с Ил-20 не были соблюдены и двусторонние договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате чего российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО.

Российский лидер призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху выразил Путину соболезнования в связи с крушением российского Ил-20, в результате которого погибли 15 российских военных.