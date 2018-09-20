«Выполняли доблестные задачи»: Асад выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ил-20 в Сирии
- Президент Сирии Башар Асад
- Reuters
- © SANA
Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолёта Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает агентство SANA.
«От имени сирийского народа выражаю вам лично и российскому народу наши искренние соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ил-20 в Средиземном море, что привело к гибели героических российских военных, выполнявших с их товарищами в российских вооружённых силах свои доблестные задачи по борьбе против терроризма в Сирии», — говорится в послании.
По мнению сирийского лидера, трагический инцидент стал следствием «заносчивости и высокомерия» со стороны Израиля. Он отметил, что Тель-Авив постоянно использует «самые грязные средства» для достижения своих низменных целей и осуществления агрессии в регионе.
Сирийский лидер добавил, что, несмотря на трагические события, Россия и САР должны продолжить борьбу с терроризмом.
«Выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие президенту Путину, семьям погибших героев и дружественному российскому народу», — заключил Асад.
В понедельник, 17 сентября, примерно в 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолётом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих ВС РФ. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты в сирийской провинции Латакия.
«Прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны РФ возложило ответственность за гибель российских военнослужащих на Израиль, отметив, что военные этой страны создали заведомо опасную ситуацию в районе Латакии и «не могли не видеть российский самолёт». Кроме того, Тель-Авив предупредил российское командование о планируемой операции «менее чем за минуту до удара», что лишило оборонное ведомство возможности вывести самолёт в безопасную зону.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила соболезнования в связи с гибелью 15 членов экипажа Ил-20, но вину за произошедшее переложила на правительственные силы Сирии, движение «Хезболла» и Иран. Кроме того, израильская сторона заявила, что сирийский ЗРК С-200 нанёс удар уже после того, как F-16 вернулись на израильскую авиабазу.
Накануне оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал снимки, запечатлевшие последствия удара ВВС Израиля по сирийским объектам, на которых, по мнению Тель-Авива, хранилось иранское оружие.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 сентября 2018 г.
Контакты РФ и Израиля
Заметим, что после трагического инцидента произошли контакты представителей России и Израиля на высшем уровне, глав министерств обороны. Кроме того, в Министерство иностранных дел РФ был вызван израильский посол Израиля Гарри Корен.
Так, Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом подчеркнул, что крушение Ил-20 произошло из-за «безответственных действий израильских» ВВС и добавил, что подобные действия «не отвечают духу российско-израильского партнёрства». «Мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», — сказал глава Минобороны РФ.
Затем по инициативе Тель-Авива состоялась беседа между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Российский лидер напомнил, что операции ВВС Израиля проводятся в нарушение суверенитета Сирии. Кроме того, было указано на несоблюдение российско-израильских договорённостей о предотвращении опасных инцидентов. В завершении Путин призвал израильскую сторону впредь не допускать таких ситуаций.
Нетаньяху, в свою очередь, выразил соболезнования Москве, назвав Дамаск ответственным за крушение самолёта. При этом израильский премьер заявил о готовности «предоставить подробную информацию о действиях израильской авиации над сирийской территорией».
В этой связи в Россию утром 20 сентября направлена делегация Израиля во главе с главнокомандующим ВВС Амикамом Норкиным. Они представят доклад о произошедшем инциденте во всех аспектах, включая основные выводы расследования, проведённого ЦАХАЛ.
«Кроме того, они представят данные о продолжающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения террористической организации «Хезболла» и установить военное присутствие в Сирии», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.