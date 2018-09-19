Асад выразил Путину соболезнования после крушения Ил-20

Сирийский лидер Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения российского Ил-20 в Сирии.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря», — говорится в тексте телеграммы.

Он также выразил надежду на то, что трагедия не остановит борьбу России и Сирии с терроризмом.

При этом Асад назвал крушение самолёта результатом «заносчивости Израиля».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Асад не обсуждали инцидент с Ил-20.

Согласно заявлению Минобороны России, Ил-20 был сбит ПВО Сирии из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались российским самолётом.