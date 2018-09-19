Песков: Путин и Асад не обсуждали крушение Ил-20 в Сирии
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- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Вы, наверное, из Дамаска слышали официальное заявление», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно заявлению Минобороны России, инцидент с российским самолётом произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.
В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выразил соболезнования России в связи с крушением самолёта на территории САР в результате действий израильской стороны.
Ранее Песков заявил, что Россия к настоящему времени не получила от Израиля данных о крушении самолёта Ил-20.