Песков: Путин и Асад не обсуждали крушение Ил-20 в Сирии

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Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад не обсуждали инцидент с самолётом Ил-20, который потерпел крушение над акваторией Средиземного моря.
Песков: Путин и Асад не обсуждали крушение Ил-20 в Сирии
  • © Александр Тарасенков
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Вы, наверное, из Дамаска слышали официальное заявление», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент с российским самолётом произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выразил соболезнования России в связи с крушением самолёта на территории САР в результате действий израильской стороны.

Ранее Песков заявил, что Россия к настоящему времени не получила от Израиля данных о крушении самолёта Ил-20.

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