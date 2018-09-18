Сирия выразила соболезнования в связи с крушением Ил-20

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Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари выразил соболезнования России в связи с крушением российского самолёта Ил-20 на территории САР в результате действий Израиля.
Сирия выразила соболезнования в связи с крушением Ил-20
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«В начале своего выступления хотел бы выразить искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате израильской агрессии против города Латака», — заявил он.

По его словам, «российские мученики в Сирии — это сирийские мученики».

«Та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма», — добавил он.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20. 

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом. 

В армии Израиля, комментируя произошедшее, отметили, что вина за крушение лежит на Дамаске, Иране и «Хезболле».

RT ведёт прямую трансляцию.

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