Сирия выразила соболезнования в связи с крушением Ил-20
- globallookpress.com
«В начале своего выступления хотел бы выразить искренние соболезнования другу и коллеге, послу Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате израильской агрессии против города Латака», — заявил он.
По его словам, «российские мученики в Сирии — это сирийские мученики».
«Та же кровь, тот же враг, та же победа против того же вида терроризма», — добавил он.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом.
В армии Израиля, комментируя произошедшее, отметили, что вина за крушение лежит на Дамаске, Иране и «Хезболле».