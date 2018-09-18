«Удалось избежать кризиса в Идлибе»: Стаффан де Мистура о переговорах Путина и Эрдогана

В Нью-Йорке, в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии. Совет заслушает доклады спецпосланника Организации Объединённых Наций по Сирии Стаффана де Мистуры и заместителя Генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марка Лоукока. RT ведёт прямую трансляцию.