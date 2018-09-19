Песков: Россия пока не получила от Израиля данные о крушении Ил-20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Россия к настоящему времени не получила от Израиля данных о крушении самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

«Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с (премьер-министром Израиля Биньямином. — RT) Нетаньяху, дал согласие на то, что Москву посетит делегация экспертов во главе с командующим Военно-воздушными силами Израиля и привезёт эти данные», — объяснил Песков.

При этом он добавил, что президент России Владимир Путин не общался с сирийским лидером Башаром Асадом по поводу произошедшего.

Ранее стало известно, что, заходя на посадку над акваторией Средиземного моря, российский Ил-20 потерпел крушение.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.

В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».