Песков: Россия пока не получила от Израиля данные о крушении Ил-20

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Россия к настоящему времени не получила от Израиля данных о крушении самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.
Песков: Россия пока не получила от Израиля данные о крушении Ил-20
  • РИА Новости

«Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент, говоря по телефону с (премьер-министром Израиля Биньямином. — RT) Нетаньяху, дал согласие на то, что Москву посетит делегация экспертов во главе с командующим Военно-воздушными силами Израиля и привезёт эти данные», — объяснил Песков.

При этом он добавил, что президент России Владимир Путин не общался с сирийским лидером Башаром Асадом по поводу произошедшего.

Ранее стало известно, что, заходя на посадку над акваторией Средиземного моря, российский Ил-20 потерпел крушение.

Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО

В свою очередь, в Армии Израиля заявили, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить