США готовы помочь России в поисковых работах в районе крушения Ил-20

Военно-морские силы США выразили готовность оказать России помощь при проведении поисковых работ в районе крушения самолёта Ил-20 в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 6-го флота США.

«Нам известно о сообщениях о потере российского военного самолёта. Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда её попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков», — заявили в пресс-службе флота.

Ранее стало известно, что делегация Израиля с главой израильских ВВС Амикамом Норкином отправится в Москву для передачи данных о крушении российского самолёта Ил-20 в Сирии.

По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом.