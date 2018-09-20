США готовы помочь России в поисковых работах в районе крушения Ил-20
«Нам известно о сообщениях о потере российского военного самолёта. Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда её попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков», — заявили в пресс-службе флота.
Ранее стало известно, что делегация Израиля с главой израильских ВВС Амикамом Норкином отправится в Москву для передачи данных о крушении российского самолёта Ил-20 в Сирии.
По данным Минобороны России, Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии из-за того, что израильские лётчики прикрывались российским самолётом.