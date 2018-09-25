В Совфеде прокомментировали реакцию США и Израиля на поставку С-300 в Сирию

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.

«Это угроза для всех, кто действует, нарушая устав ООН. Ни американцев, ни Израиль не звали, в Сирии находятся по официальному приглашению правительства российские войска и Иран. Прилетел самолёт в суверенную страну, открыл огонь, погибли люди. С-300 — сугубо оборонительный комплекс», — отметил Климов.

Он добавил, что Россия многократно говорила своим партнёрам, что «при минимальной угрозе для нашего контингента мы вынуждены будем адекватно отвечать».

«Раньше мы на дипломатическом уровне говорили, что это неприемлемо, на уровне военных стремились сделать, чтобы не подставить под удар чужих военнослужащих, но после того как погибли наши военнослужащие, которые находились законно, конечно, как любое государство не можем закрыть на это глаза, на самом деле то, что мы делаем — это элементарная самозащита. Любое действие в США воспринимается как вражеское, а Израилю надо взвесить всё для себя. Рассчитываем, что диалог между главами наших государств, диалог на уровне МИД, позволит ситуацию не доводить до абсурда», — заключил Климов.

Ранее Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе.

В свою очередь, в США считают, что передача российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии может привести к усилению угрозы для американских сил в САР.