Госдеп: передача С-300 Сирии увеличит риски для сил США

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В США считают, что передача российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии может привести к усилению угрозы для американских сил в САР.
Госдеп: передача С-300 Сирии увеличит риски для сил США
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Госдепартамента США.

«Дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнёров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ*», — заявила представитель Госдепа.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии С-300 в течение двух недель.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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