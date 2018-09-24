Госдеп: передача С-300 Сирии увеличит риски для сил США

В США считают, что передача российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии может привести к усилению угрозы для американских сил в САР.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы Госдепартамента США.

«Дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнёров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ*», — заявила представитель Госдепа.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии С-300 в течение двух недель.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.