Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — цитирует заявление РИА Новости.

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что действия израильских лётчиков вынуждают Москву принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил решение российской стороны.