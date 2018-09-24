Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что передача современного зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.
Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе
  • @mod_russia
  • Twitter

Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — цитирует заявление РИА Новости.

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что действия израильских лётчиков вынуждают Москву принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил решение российской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить