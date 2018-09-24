Нетаньяху заявил, что поставка С-300 в Сирию «увеличит риски» в регионе
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Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.
«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — цитирует заявление РИА Новости.
При этом Нетаньяху добавил, что Израиль «продолжит защищать свою безопасность и интересы».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что действия израильских лётчиков вынуждают Москву принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил решение российской стороны.