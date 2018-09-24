Болтон не исключил эскалации ситуации в связи с поставкой С-300 в Сирию

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В администрации президента США Дональда Трампа предупредили о том, что поставка Сирии современного зенитного ракетного комплекса С-300 может стать «большой ошибкой», и заявили о необходимости пересмотреть данный вопрос.
Болтон не исключил эскалации ситуации в связи с поставкой С-300 в Сирию
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает Associated Press, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планы России поставить в Сирию комплекс С-300 могут привести к «значительной эскалации» и так напряжённой ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН оценил решение о поставке С-300 в Сирию.

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