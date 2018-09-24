В Кремле объяснили решение поставить С-300 в Сирию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действия израильских лётчиков вынуждают Россию принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.

«Безусловно, по информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских лётчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное — это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Вот, собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны (Сергей. — RT) Шойгу», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также уточнил, что ответные меры неделю обсуждались экспертами и руководством.

Песков добавил, что «здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных».

Ранее Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км, а также может поражать несколько воздушных целей. Также Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов сирийской ПВО, которые до сегодняшнего дня стояли на вооружении только российской армии.

18 сентября президент России Владимир Путин, комментируя во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном крушение Ил-20 в Сирии, заявил, что ответные действия будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих, а также объектов в Сирийской Арабской Республике.