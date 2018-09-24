Россия поставит Сирии современные АСУ для командных пунктов ПВО

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Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов сирийской ПВО, которые до сегодняшнего дня стояли на вооружении только российской армии. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Россия поставит Сирии современные АСУ для командных пунктов ПВО
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — цитирует РИА Новости министра.

Он также добавил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на территории САР.

Ранее стало известно, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

23 сентября в Минобороны России представили детальную информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-20 у побережья Латакии, когда израильские F-16 подставили под удар сирийских ПВО российский самолёт.

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