Россия поставит Сирии современные АСУ для командных пунктов ПВО
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- РИА Новости
«Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — цитирует РИА Новости министра.
Он также добавил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и системы связи боевой авиации, атакующей объекты на территории САР.
Ранее стало известно, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.
23 сентября в Минобороны России представили детальную информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-20 у побережья Латакии, когда израильские F-16 подставили под удар сирийских ПВО российский самолёт.