«Доктрина выхода»: почему США планомерно отказываются от участия в работе международных организаций

США официально заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Ранее Вашингтон также вышел из ЮНЕСКО и прервал ряд международных соглашений, включая Парижское соглашение по климату и ядерную сделку с Ираном. По мнению некоторых экспертов, речь идёт о самоизоляции страны от остального мира. Насколько оправданна такая точка зрения и в каких ещё структурах членство США под вопросом, выяснял RT.

Игнорируя ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 19 июня 2018 года заявила о выходе Соединённых Штатов из Совета ООН по правам человека. В качестве основания для такого решения она назвала предвзятую позицию этой международной структуры — «хронический антиизраильский уклон». Кроме того, Хейли констатировала тщетность предыдущих попыток Вашингтона реформировать совет, который, по её словам, превратился в «выгребную яму политической предвзятости».

Никки Хейли

© Lucas Jackson / Reuters

«Если организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем её членом», — ещё более категорично прокомментировал решение США выйти из Совета ООН по правам человека госсекретарь Майк Помпео.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказался единственным мировым лидером, который поддержал действия Вашингтона.

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До 2009 года Соединённые Штаты бойкотировали деятельность созданного в 2006 году Совета ООН по правам человека. Лишь при Бараке Обаме США стали членом этой международной структуры.

Как отмечает Bloomberg, нынешний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, будучи послом США в ООН при Джордже Буше — младшем, выступал против создания Совета по правам человека. По информации Politico, вопрос о выходе США из этого международного органа начал обсуждаться в первые же недели после инаугурации Трампа. В 2017 году, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, президент США лично раскритиковал деятельность совета.

«Демарши Вашингтона в ООН объясняются критическим отношением к всемирной организации. В 1990-е годы Соединённые Штаты стали единственной сверхдержавой и поэтому считают, что могут игнорировать требования ООН там, где они не совпадают с национальными интересами», — отметил в интервью RT директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ Юрий Рогулёв.

В сторону отчуждения

Совет по правам человека ООН — не единственная международная структура, из которой Соединённые Штаты вышли при Трампе. В октябре 2017-го Вашингтон заявил, что покидает ЮНЕСКО — организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры — причём тоже из-за её якобы антиизраильской позиции.

В том же году США отозвали свою подпись из-под одобренной Генассамблеей ООН ранее Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Администрация Трампа также вывела США из Парижского соглашения по климату и Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, подписанных в 2015 году. Кроме того, США существенно сократили финансирование ООН.

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Практически сразу после вступления Дональда Трампа в должность Вашингтон покинул и Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) — торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Остановились переговоры о создании аналогичного экономического союза между США и ЕС — Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП).

Между тем такую изоляционистскую политику Трампа нельзя назвать беспрецедентной. Так, при Рональде Рейгане в 1983 году США уже выходили из ЮНЕСКО, а Барак Обама, придя к власти в 2008 году, перезаключил на новых условиях торговые соглашения Джорджа Буша — младшего с Колумбией, Южной Кореей и Панамой. Тем не менее, по словам экспертов, никто из американских лидеров не стремился переформатировать текущие многосторонние соглашения в таком масштабе. В 2017 году председатель влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас охарактеризовал внешнеполитическую идеологию 45-го американского президента как «доктрину выхода».

«Я полагаю, что Трамп начал фактически разрушать структуру глобальной экономики, которую создавали его предшественники.

Причина таких действий — его предвыборные обещания. Выход из международных торгово-экономических проектов и повышение импортных пошлин — составная часть курса на поддержку отечественной промышленности и увеличение рабочих мест. Это то, с чем он шёл на выборы, чтобы вернуть «величие Америке», — считает Юрий Рогулёв.

Ещё один аналитик CFR Стюарт М. Патрик на сайте организации отмечает, что подход Трампа напоминает тот, что доминировал в США в начале XX века после ухода в 1921 году интернационалиста Вудро Вильсона и до начала Второй мировой войны, — «изоляционистский, думающий лишь о собственном суверенитете».

«Речь не идёт об изоляции, — заявил в интервью RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — Американская экономика не может существовать сама в себе. Другое дело, что Трамп старается перевести отношения на рельсы, более выгодные США».

«Трамп старается переформатировать миропорядок в выгодном для США ключе. Другое дело, что национальные интересы США он понимает иначе, чем его предшественники. Оттого он рвёт с созданными ими структурами и самим принципом мультилатерализма: вместо многостороннего подхода и первенства «демократических ценностей» — голый и прагматичный интерес», — заявила RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова.

Кроме того, по мнению политолога, часть действий Трампа с явными произраильскими мотивами обусловлена влиянием могущественного израильского лобби и солидарных с ним политиков-неоконсерваторов.

Разгрузка китайских товаров в порту Окленда (Калифорния)

Reuters

© Beck Diefenbach

«На изоляцию США играет скорее несогласованность позиций Трампа и части американской элиты, занимающей глобалистскую позицию, — считает политолог. — Она блокирует попытки Трампа договориться с Россией и даже встретиться с Путиным. Он, в свою очередь, расшатывает старые институты евроатлантической солидарности и благоприятные для транснационалов отношения с Китаем. Старые связи рвутся, а новых не возникает».

Стратегия бизнесмена

Как полагают эксперты, многие действия США на международной арене сейчас объясняются деловой коммерческой хваткой и привычками их лидера.

«Трамп действует как бизнесмен, он считает деньги, — отмечает Эдуард Лозанский. — Участие во всех международных организациях не бесплатное, а Америка почти всегда берёт на себя львиную долю расходов на их содержание. Если ты инвестируешь в недвижимость в Нью-Йорке, ты знаешь, что получаешь прибыль, а сейчас возникает ситуация, когда США не только не получают прибыли, но и несут убытки».

По мнению политолога, Трамп привнёс в международную политику стратегию делового человека, подход, который можно назвать утилитарным. «Это новое слово. Трамп совершил революцию, — отмечает эксперт. — То, как он ведёт себя с союзниками, объясняется тем, что он просто посмотрел в бухгалтерские книги и увидел, что США многое теряют».

«Важную роль играет, конечно, и личность самого Трампа, — утверждает Юрий Рогулёв. — Он полагает, что США не должны платить такие большие деньги в бюджет ООН или делать отчисления какой-либо стране, если интересы Америки игнорируются. Это визитная карточка Трампа, хотя понятно, что для ООН такой бизнес-подход неприемлем».

Однако, по словам Эдуарда Лозанского, во внутренней политике этот подход даёт положительные результаты, на которые и рассчитывает Трамп, ведь президента США будут выбирать не французы и не немцы, а американцы. Согласно июньскому опросу Института Гэллапа, рейтинг доверия к Трампу поднялся до рекордных 45%, сравнявшись с показателями популярности Барака Обамы во время первого срока.

«Глава Белого дома старается избегать любых многосторонних институтов, делая акцент на взаимодействии в двухстороннем формате», — отметил ещё одну особенность политики американского лидера Юрий Рогулёв.

Что дальше

Во время своей предвыборной кампании и после вступления в должность президента Дональд Трамп называл заключённый в 1992 году договор о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) худшим в истории и обещал перезаключить его на более выгодных для Соединённых Штатов условиях. Если этого не случится, Вашингтон обещал выйти из соглашения. По мнению Трампа, оно привело к оттоку рабочих мест из США, преимущественно в Мексику, и ухудшению позиций американских товаропроизводителей.

Кроме того, под удар критики Трампа в начале июня 2018-го попала ВТО. Говоря о стихийных бедствиях, он назвал Всемирную торговую организацию «бедствием» для Америки. Как отмечает Politicо.eu, сейчас, в разгар торговой войны с Китаем и ЕС, США блокируют назначение новых судей в апелляционный суд ВТО, что может поставить под вопрос функционирование механизма разрешения споров международной организации и стать угрозой её существованию.

«НАФТА — первый кандидат на заклание, — отмечает Дарья Платонова. — В любом случае в прежнем виде организация уже не будет существовать. Кроме того, торговые войны, развязанные американским президентом, ставят вопрос об эффективности ВТО и доверии к этой структуре».

Торговые разногласия США с ключевыми союзниками — Канадой и ЕС — омрачили саммит «большой семёрки», проходивший 8—9 июня в Канаде. Трамп покинул форум, не подписав итоговое коммюнике, и продолжил атаковать в Twitter канадского премьера Джастина Трюдо и европейских лидеров.

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Ещё один объект постоянной критики президента Трампа — НАТО. Несмотря на увеличение американских военных контингентов в Европе, в том числе близ российских границ, по мнению президента Соединённых Штатов, большинство союзников по Североатлантическому альянсу не вносят необходимый вклад в поддержание обороноспособности блока.

«США почти полностью оплачивают работу НАТО, защищая многие из тех стран, которые наживаются на нас при торговле (а они платят лишь малую часть и смеются!). У Евросоюза профицит в $151 млрд, и на оборону он должен тратить больше!» — написал Трамп в своём Twitter 11 июня.

О разногласиях между участниками НАТО 19 июня в статье для The Guardian заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Трамп выходит из тех соглашений, где Америка теряет деньги, — отмечает Эдуард Лозанский. — Но не ломает всё как слон в посудной лавке. Он ищет компромисса. Взамен старых он будет искать новые соглашения. Возможно, с Китаем или Россией».